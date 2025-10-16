Crónica | Choque en cadena deja 16 lesionados en la Siglo XXI

Ziracuaretiro, Michoacán (MiMorelia.com).- El sonido de motores se convirtió en estruendo y luego en silencio. Eran poco después de las ocho de la mañana cuando la autopista Siglo XXI, a la altura de la antigua caseta de San Ángel Zurumucapio, se transformó en un escenario de caos y auxilio. Un choque múltiple, originado por la volcadura de un vehículo compacto azul, dejó un saldo de 16 personas lesionadas y una larga fila de automóviles varados entre el kilómetro 85 y 87 del tramo Uruapan-Pátzcuaro.
El primer vehículo dañado, donde viajaban trabajadores de la Universidad de Morelia, habría perdido el control y terminó volcado sobre la cinta asfáltica. El percance provocó que un tractocamión frenara de forma intempestiva, generando una reacción en cadena que involucró a varios automóviles y camiones.
Un Kia rojo impactó por detrás al tráiler detenido, y a su vez fue embestido por otro tractocamión de la empresa Carga Súper Express, con placas 17-UY-2D. La colisión alcanzó además a una Chevrolet Tracker, una Dodge RAM y un Toyota Avanza, procedentes de distintos estados del país.
Minutos después, los paramédicos de Rescate Michoacán, Protección Civil de Ziracuaretiro y el equipo de auxilio de la autopista arribaron al lugar. Entre los hierros retorcidos y el olor a combustible, atendieron a los lesionados y los trasladaron a un hospital particular de Uruapan.
Mientras tanto, la circulación quedó completamente cerrada. Los automovilistas aguardaban entre la confusión y el nerviosismo, observando cómo las grúas y los equipos de rescate intentaban despejar la vía.
El peritaje determinará las causas exactas de este aparatoso accidente que volvió a recordar la peligrosidad de una de las carreteras más transitadas, y más temidas, de Michoacán: la autopista Siglo XXI, la “pista de la muerte”.
RYE-