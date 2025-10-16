Crónica | Choque en cadena deja 16 lesionados en la Siglo XXI

Ziracuaretiro, Michoacán (MiMorelia.com).- El sonido de motores se convirtió en estruendo y luego en silencio. Eran poco después de las ocho de la mañana cuando la autopista Siglo XXI, a la altura de la antigua caseta de San Ángel Zurumucapio, se transformó en un escenario de caos y auxilio. Un choque múltiple, originado por la volcadura de un vehículo compacto azul, dejó un saldo de 16 personas lesionadas y una larga fila de automóviles varados entre el kilómetro 85 y 87 del tramo Uruapan-Pátzcuaro.

El primer vehículo dañado, donde viajaban trabajadores de la Universidad de Morelia, habría perdido el control y terminó volcado sobre la cinta asfáltica. El percance provocó que un tractocamión frenara de forma intempestiva, generando una reacción en cadena que involucró a varios automóviles y camiones.