Controlan incendio en Morelia cerca del Periférico; afectó pastizal y un auto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este martes 18 de noviembre de 2025, se registró un incendio de pastizal en un predio ubicado a espaldas de un corralón, sobre la Antigua Carretera a Pátzcuaro, en la zona poniente de Morelia, dentro de la colonia Sentimientos de la Nación, informaron autoridades de Protección Civil.
El siniestro ocurrió en las inmediaciones del Club Crunvaq y las Canchas de la Liga Municipal. El fuego fue atendido por personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes lograron controlarlo y evitar su propagación a zonas aledañas.
Durante la emergencia, el fuego alcanzó y afectó un vehículo en estado de chatarra que se encontraba en el lugar.
No se reportaron personas lesionadas. El área fue asegurada para prevenir nuevos brotes y se exhortó a la población a no encender fuego en zonas con vegetación seca.
También participaron en el operativo elementos de seguridad pública.
SHA