Controlan incendio en casa de la colonia Obrera, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio registrado en una casa habitación de la colonia Obrera, en Morelia, movilizó a cuerpos de emergencia municipales y dejó como saldo a un hombre con síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

El siniestro fue reportado a través del número de emergencias 911, lo que permitió la pronta respuesta de elementos de la Policía Morelia y del cuerpo de Bomberos municipales, quienes al arribar al lugar comenzaron de inmediato las labores para controlar las llamas.

Según información recopilada en el lugar de los hechos, los bomberos lograron sofocar el fuego en cuestión de minutos y realizaron maniobras de enfriamiento y ventilación para evitar una reignición del incendio. Personal de la Policía Morelia también colaboró en las labores de asistencia y resguardo de la zona.