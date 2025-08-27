Confunden restos de perro con de humano y se movilizan policías, en Morelia

Lo anterior tuvo lugar en un terreno de la calle Campesinos. En el sitio, los oficiales confirmaron se trataba de unos huesos de perro y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de que sus especialistas no se desplazaran a la escena, pues no era necesario.

Al final, los trabajadores reanudaron sus labores y los uniformados se retiraron de la mencionada dirección para incorporarse a sus patrullajes de seguridad en la ciudad.

RYE