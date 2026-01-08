Confirman siete locales incendiados y cuerpos abandonados en plaza de Cuitzeo

El incendio dentro de la plaza fue atendido por cuerpos de auxilio locales, quienes lograron sofocar las llamas. Se tiene conocimiento de personas lesionadas, aunque hasta el momento no se han proporcionado cifras oficiales ni detalles sobre su estado de salud.

La zona permanece bajo resguardo de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y autoridades municipales, mientras la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, continúa con las diligencias correspondientes. Entre las acciones se incluye la recolección de indicios, entrevistas a testigos y revisión de videograbaciones para integrar la carpeta de investigación.

Cabe recordar que el pasado lunes, en esta misma zona, fue localizado un cuerpo desmembrado dentro de costales, en una parada de transporte público cercana. Este nuevo hecho refuerza la preocupación entre los habitantes por la creciente violencia en la región limítrofe entre Michoacán y Guanajuato.

rmr