Confirman identidades de motociclistas fallecidos en Morelos Norte: tenían 18 y 20 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos jóvenes motociclistas fallecieron en distintos hechos de tránsito ocurridos sobre la avenida Morelos Norte, en la salida a Salamanca, en la ciudad de Morelia, trascendió en la cobertura de la noticia.
Contactos allegados al tema indicaron que la primera eventualidad sucedió alrededor de las 07:30 horas de este viernes, a la altura de la colonia Ampliación La Soledad, en el sentido de la capital michoacana hacia Tarímbaro.
Se trató de un motorista identificado como Ángel B., de 18 años de edad, quien chocó contra el camellón central y, al caer al carril opuesto, sufrió heridas mortales. El susodicho conducía una motocicleta Bajaj, color negro.
Agentes de la Guardia Civil (GC) abanderaron el incidente y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) confirmaron el deceso de Ángel.
La otra tragedia ocurrió minutos después, en el sentido de Tarímbaro hacia Morelia, frente al Auto Hotel L.A., ubicado en la colonia Clara Córdoba Morán, cerca de la entrada al fraccionamiento Santa Fe.
De acuerdo con fuentes policiales, dos muchachos viajaban a bordo de una motocicleta Vortex 300, color rojo, con placa 65PVX8, cuando en determinado momento derraparon y, al caer, uno de ellos quedó tendido en el carril contrario y murió tras ser atropellado por un vehículo de características desconocidas. La víctima respondía al nombre de Héctor Andrés J., de 20 años de edad.
El acompañante del ahora finado resultó herido y sufrió crisis nerviosa; fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja (CR). Unos patrulleros municipales acordonaron el área y alertaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los especialistas de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de ambos casos, emprendieron las investigaciones respectivas y trasladaron los cuerpos a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.
BCT