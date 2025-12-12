Confirman identidades de motociclistas fallecidos en Morelos Norte: tenían 18 y 20 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos jóvenes motociclistas fallecieron en distintos hechos de tránsito ocurridos sobre la avenida Morelos Norte, en la salida a Salamanca, en la ciudad de Morelia, trascendió en la cobertura de la noticia.

El primer incidente

Contactos allegados al tema indicaron que la primera eventualidad sucedió alrededor de las 07:30 horas de este viernes, a la altura de la colonia Ampliación La Soledad, en el sentido de la capital michoacana hacia Tarímbaro.

Se trató de un motorista identificado como Ángel B., de 18 años de edad, quien chocó contra el camellón central y, al caer al carril opuesto, sufrió heridas mortales. El susodicho conducía una motocicleta Bajaj, color negro.

Agentes de la Guardia Civil (GC) abanderaron el incidente y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) confirmaron el deceso de Ángel.