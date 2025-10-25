Confirman identidad del hombre que murió en la Morelia–Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automovilista perdió la vida tras chocar contra un árbol ubicado en la división central de la carretera Morelia-Pátzcuaro, dentro del municipio de Huiramba, indicaron autoridades policiales.

El trágico percance se registró durante la mañana de este sábado, cerca de la comunidad de El Carmen, en el sentido de la capital michoacana hacia Pátzcuaro.

Se apreció que el automotor siniestrado es de la marca Chevrolet Chevy, color naranja, con matrícula PKY0407C. Patrulleros y paramédicos atendieron la emergencia y confirmaron el deceso del conductor, quien respondía al nombre de Víctor, de 35 años de edad.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), adscritos a la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

