Confirman identidad de ejecutado en Uruapan la noche del martes

De acuerdo con información oficial, alrededor de las 23:00 horas un comando armado irrumpió en una vivienda de la calle Carlos Salazar, donde fue abatido el presunto delincuente. Reportes de inteligencia lo vinculaban con ejecuciones, extorsiones, robo de vehículos y narcomenudeo.

Tras el hecho, una camioneta gris sospechosa fue ubicada en el barrio de La Magdalena. Sus ocupantes dispararon contra policías municipales, lo que desencadenó una persecución y enfrentamiento que se extendió hasta el barrio del Vergel, con saldo de dos agentes heridos. Posteriormente se informó que se encuentran fuera de peligro.

Los agresores huyeron hacia las colonias Francisco J. Mújica y Cuauhtémoc, en las faldas del Cerro de la Cruz, donde fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo. Hasta el momento no se reportan detenciones.