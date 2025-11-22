Confirman 7 muertos por volcadura de autobús en la Morelia-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado 22 de noviembre, un accidente en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Tiripetío, dejó un saldo preliminar de siete personas fallecidas, además de varias personas lesionadas.

De acuerdo con información preliminar, el hecho corresponde a la volcadura de un autobús tipo turismo que circulaba con rumbo a Tlalpujahua. La unidad quedó fuera del camino, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

En el lugar trabajan elementos de Protección Civil Estatal y Municipal, así como servicios de auxilio y corporaciones de ambulancias, quienes trasladaron a los heridos a distintos hospitales de la región.

La Fiscalía General del Estado ya se encuentra en la zona para realizar las diligencias correspondientes. Mientras tanto, la circulación en el tramo carretero permanece cerrada.

Las cifras preliminares apuntan a siete personas sin vida. La información será confirmada conforme avancen las labores de rescate y atención en el sitio.