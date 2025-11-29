Confirman 3 muertos y 14 heridos en choque de combis; estos son los nombres confirmados

En determinado momento una combi de la ruta La Mira y una combi de transporte de personal de la compañía TEPSA, trataron de esquivar a la fémina, sin lograrlo y en la acción terminaron por colisionar fuertemente.

De inmediato el incidente fue reportado al número de emergencias, movilizando a paramédicos de la Cruz Roja, Protección Civil, BECAPE y del Centro Regulador de Urgencias Médicas.

Los socorristas confirmaron el deceso de la indigente arrollada, misma que era conocida como “Cruzita”, originaria de El Habillal, así el chofer de la combi del transporte público, Israel C., y el pasajero José Juan V.