Confirman 3 muertos y 14 heridos en choque de combis; estos son los nombres confirmados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado, se registró un fatal accidente vehicular en la carretera Lázaro Cárdenas – La Mira, donde dos combis chocaron de frente, dejando como saldo tres personas fallecidas y 14 lesionados.
El aparatoso percance tuvo lugar a la altura de la empresa de paquetería "Más Aprisa", donde de acuerdo con testigos una mujer en situación de calle caminaba en medio de los carriles.
En determinado momento una combi de la ruta La Mira y una combi de transporte de personal de la compañía TEPSA, trataron de esquivar a la fémina, sin lograrlo y en la acción terminaron por colisionar fuertemente.
De inmediato el incidente fue reportado al número de emergencias, movilizando a paramédicos de la Cruz Roja, Protección Civil, BECAPE y del Centro Regulador de Urgencias Médicas.
Los socorristas confirmaron el deceso de la indigente arrollada, misma que era conocida como “Cruzita”, originaria de El Habillal, así el chofer de la combi del transporte público, Israel C., y el pasajero José Juan V.
Mientras entre las personas lesionadas y trasladadas a diversos nosocomios están:
Eliud T. B., 37 años
Guillermo R. A. 43 años
Juan Luis S. V., 78 años
Ma. de Jesús Z. A., 45 años
Cecilia Z. T., 45 años
María Magdalena F. A., 41 años
Israel R. D. 47 años
Yael P. P. 19 años
Esther S. B. 15 años
Naicer Javier S. E., 20 años
Juan Pablo L. S. 51 años
Trascendió que hay otros tres heridos de quiénes se ignoran sus generales.
Oficiales de Seguridad Pública apoyaron en las labores de auxilio y acordonaron el sitio del accidente, para que posteriormente especialistas de la Fiscalía Regional de Justicia emprendieran las correspondientes averiguaciones.
BCT