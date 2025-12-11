Con helicóptero artillado, Defensa repele ataque en Buenavista Tomatlán

Buenavista, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves, pobladores del municipio de Buenavista Tomatlán reportaron un enfrentamiento armado, en el que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional repelió desde un helicóptero artillado los disparos de presuntos criminales.

De acuerdo con los primeros informes, la refriega tuvo lugar en un cerro cercano a la zona de Santa Ana Amatlán, donde los habitantes, al percatarse del tiroteo, se refugiaron y, en algunos casos, comenzaron a grabar con sus teléfonos celulares.