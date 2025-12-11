Nota Roja

Con helicóptero artillado, Defensa repele ataque en Buenavista Tomatlán

Vecinos grabaron el tiroteo mientras un helicóptero artillado respondía al fuego de presuntos criminales
Buenavista, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves, pobladores del municipio de Buenavista Tomatlán reportaron un enfrentamiento armado, en el que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional repelió desde un helicóptero artillado los disparos de presuntos criminales.

De acuerdo con los primeros informes, la refriega tuvo lugar en un cerro cercano a la zona de Santa Ana Amatlán, donde los habitantes, al percatarse del tiroteo, se refugiaron y, en algunos casos, comenzaron a grabar con sus teléfonos celulares.

Al área se movilizaron en apoyo agentes de la Guardia Nacional, Guardia Civil y del Ejército Mexicano, sin que hasta el momento se tenga confirmación del saldo; se espera que más tarde las autoridades detallen los resultados del operativo.

