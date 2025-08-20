Combi Roja, moto y autos, involucrados en cuatro accidentes esta mañana en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuatro accidentes vehiculares se registraron durante la mañana de este miércoles en diferentes puntos de la ciudad de Morelia, los cuales dejaron al menos tres heridos, comentaron fuentes policiales y de rescate.

Uno de los incidentes tuvo lugar sobre calzada Ventura Puente, casi esquina con avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Cuauhtémoc, frente a la colonia Chapultepec Norte.

En el sitio, un hombre sufrió un golpe en la cabeza tras el choque entre una combi de la Ruta Roja y un auto. La emergencia fue atendida por paramédicos y patrulleros, quienes se encargaron de las acciones conducentes.

El segundo incidente sucedió sobre la avenida De la Aldea, también conocida como el camino Ciudad Industrial–Villas Oriente. Se trató de un derrape de motocicleta cuyos dos ocupantes terminaron lastimados. Ellos fueron ayudados por civiles y, consecutivamente, por unos paramédicos.