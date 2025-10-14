Comando ataca presidencia de Zinapécuaro y lanza explosivos desde drones

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Delincuentes fuertemente armados rafaguearon la presidencia municipal de Zinapécuaro y arrojaron explosivos desde drones, ataque que también dañó al menos tres domicilios y además terminó destruido un poste con cámaras de vigilancia del C5, informaron autoridades policiales.
El violento hecho ocurrió durante la madrugada de este martes y dejó varios daños materiales.
Se dijo que la habitante de uno de los hogares afectados por las balas sufrió un lesión en una mano causada por el cristal roto de una ventana.
Fuentes allegadas al tema indicaron que el tiroteo duró aproximadamente 20 minutos y después los perpetradores se retiraron. En el sitio se presentaron elementos de otras corporaciones policiales para restablecer el orden. La instancia competente emprendió las averiguaciones respectivas del asunto.
