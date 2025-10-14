Comando ataca presidencia de Zinapécuaro y lanza explosivos desde drones

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Delincuentes fuertemente armados rafaguearon la presidencia municipal de Zinapécuaro y arrojaron explosivos desde drones, ataque que también dañó al menos tres domicilios y además terminó destruido un poste con cámaras de vigilancia del C5, informaron autoridades policiales.

El violento hecho ocurrió durante la madrugada de este martes y dejó varios daños materiales.