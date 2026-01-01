Comando armado irrumpe en Tocumbo y asesina a un policía

Tocumbo, Michoacán (MiMorelia.com).- Los primeros minutos del año 2026 estuvieron marcados por la violencia, luego de que un ataque armado en el municipio de Tocumbo dejara como saldo un elemento de la Policía Municipal muerto y otro más gravemente lesionado.

la agresión se registró en los primeros segundos de este jueves, cuando un comando integrado por alrededor de una veintena de sujetos fuertemente armados irrumpió en la cabecera municipal de Tocumbo.

los agresores abrieron fuego contra los oficiales que se encontraban en uno de los puntos de vigilancia ubicados en la periferia del municipio, conocido como la Capital Mundial de la Paleta.

Aunque los policías municipales repelieron la agresión, dos de ellos resultaron gravemente heridos. En apoyo a los elementos atacados, arribaron al sitio compañeros de la corporación, así como personal de Seguridad Pública de los municipios vecinos de Tingüindín y Cotija.

Los oficiales lesionados fueron auxiliados y trasladados de emergencia a un hospital del municipio de Los Reyes. Sin embargo, horas más tarde, uno de ellos perdió la vida mientras recibía atención médica. El segundo agente permanece hospitalizado y su estado de salud se reporta como grave.

A pesar de la movilización de corporaciones de seguridad de distintos municipios de la región, los responsables del ataque lograron darse a la fuga.