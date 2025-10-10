Ciudadano es hallado muerto dentro de su domicilio en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue hallado sin vida al interior de su domicilio ubicado en la colonia Centro, en la ciudad de Morelia. Autoridades policiales comentaron que el susodicho falleció por causas naturales.

El masculino fue encontrado por un familiar durante el mediodía de este viernes, quien de inmediato lo reportó al número de emergencias. El inmueble donde ocurrió la situación se localiza en la Avenida Francisco I. Madero Oriente.

En el sitio se presentaron unos patrulleros municipales, quienes con apoyo de paramédicos confirmaron el deceso del citado ciudadano, mismo que tenía 56 años de edad.

Los oficiales avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos elementos realizaron las averiguaciones correspondientes. Al final los dolientes se encargaron de iniciar los trámites para otorgarle sepultura a su ser querido.

BCT