Cinco autos chocados y un herido, saldo de la carambola de esta mañana en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una carambola vehicular se registró la mañana de este jueves en los carriles centrales del Periférico Paseo de la República, a la altura de la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM), dejando como saldo una persona lesionada y cinco vehículos con daños materiales.

La información fue obtenida a través de la agencia RED113, que detalló que el accidente ocurrió sobre el puente vehicular ubicado en el sentido que va del distribuidor vial de la salida a Quiroga hacia el distribuidor vial de la salida a Salamanca.

De acuerdo con el primer reporte, el incidente se originó como un choque por alcance en el carril central. En total, fueron cinco los vehículos involucrados:

Nissan March

Fiat gris

Hyundai gris

Chevrolet blanco

Un vehículo rojo (con daños considerables)

Una mujer resultó lesionada y fue atendida en el lugar por paramédicos, quienes posteriormente la trasladaron a un hospital para su valoración médica. Hasta el momento no se han reportado más personas heridas.

Elementos de Policía Morelia se encuentran en el lugar realizando labores de peritaje para deslindar responsabilidades y agilizar la circulación en la zona, que se ha visto parcialmente afectada por la presencia de los vehículos siniestrados.

Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones si transitan por esta vía y considerar rutas alternas mientras se concluyen las maniobras.