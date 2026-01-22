Chucándiro: un muerto y un herido tras caída de camioneta desde puente

Chucándiro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre falleció y otro quedó gravemente herido tras la caída de un vehículo desde lo alto de un puente de la autopista México-Guadalajara hacia una brecha de terracería que conecta el municipio de Chucándiro con Copándaro de Galeana, informaron autoridades policiales.

El trágico percance ocurrió durante la tarde de este jueves, en las cercanías de la población de San Sebastián, y fue reportado por lugareños al número de emergencias 911. El vehículo involucrado es un Chevrolet Tornado, color blanco, con matrícula de la Ciudad de México (U04BMG), el cual terminó destrozado.

En el lugar se presentaron bomberos y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de uno de los tripulantes. Además, auxiliaron al sobreviviente y lo trasladaron a un hospital para su atención médica adecuada.

Según las fuentes, se desconoce la identidad de los afectados; se estima que el fallecido tenía entre 45 y 50 años de edad. Oficiales locales acordonaron el área y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía Regional.

Posteriormente, llegaron los especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, quienes emprendieron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Se espera que en las próximas horas sea reconocido y reclamado por sus familiares.

