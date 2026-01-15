Choques en Ciudad Industrial y libramiento dejan saldo de dos lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre y una mujer resultaron lesionados tras un choque entre un automóvil y una camioneta sobre la carretera libre Morelia–Maravatío, informaron fuentes policiales y de rescate, las cuales agregaron que también en el Libramiento Norte de la capital michoacana ocurrió otro accidente.

El primer percance se registró durante la mañana de este jueves, a la altura de Ciudad Industrial, en los límites con Atapaneo. Trascendió que ambos vehículos se salieron de la carpeta asfáltica y cayeron a un desnivel.