Choque por alcance en Morelos Norte deja un lesionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com)- Dos vehículos protagonizaron un choque por alcance sobre la avenida Morelos Norte, salida a Salamanca, en los límites de Morelia con el municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales, quienes agregaron que el incidente dejó a una persona lesionada.

El percance se registró durante la noche de este jueves, a la altura del fraccionamiento Los Ángeles, y fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias 911. Posteriormente, paramédicos acudieron al sitio para brindar atención a la persona herida.

Oficiales de Seguridad Vial de la Guardia Civil se encargaron de abanderar el accidente y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Finalmente, se exhorta a los conductores a manejar con precaución, mantener una distancia prudente entre vehículos y respetar los límites de velocidad.

mrh