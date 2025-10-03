Aparatoso choque múltiple en la autopista Pátzcuaro-Uruapan; hay tránsito lento

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque múltiple registrado la mañana de este jueves sobre la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, en el tramo Pátzcuaro–Uruapan a la altura del kilómetro 83+300, ha provocado afectaciones a la circulación vehicular.

La información fue dada a conocer por el Centro SICT Michoacán a través de sus redes sociales, donde también compartieron una imagen del percance, que muestra al menos un vehículo volcado sobre el acotamiento.

🚧 Tránsito restringido

De acuerdo con el reporte, el tráfico fluye únicamente por el carril de baja velocidad, por lo que se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones si transitan por la zona.