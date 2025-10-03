Aparatoso choque múltiple en la autopista Pátzcuaro-Uruapan; hay tránsito lento

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque múltiple registrado la mañana de este jueves sobre la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, en el tramo Pátzcuaro–Uruapan a la altura del kilómetro 83+300, ha provocado afectaciones a la circulación vehicular.
La información fue dada a conocer por el Centro SICT Michoacán a través de sus redes sociales, donde también compartieron una imagen del percance, que muestra al menos un vehículo volcado sobre el acotamiento.
De acuerdo con el reporte, el tráfico fluye únicamente por el carril de baja velocidad, por lo que se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones si transitan por la zona.
Las autoridades recomiendan atender las indicaciones viales, respetar los límites de velocidad y mantener distancia adecuada entre vehículos, especialmente ante las condiciones de lluvia presentes en la región.
Hasta el momento, no se ha confirmado si hay personas lesionadas ni el número exacto de vehículos involucrados.
SHA