Choque genera caos vial en avenida Ventura Puente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes, el C5 Michoacán emitió una alerta vial tras registrarse un accidente de tránsito sobre la avenida Ventura Puente, a la altura de su cruce con Miguel Faraday, en la ciudad de Morelia.

En la imagen difundida se observa una alta carga vehicular y unidades detenidas en ambos sentidos, lo que indica afectaciones importantes al flujo vehicular en la zona, una de las más transitadas por quienes se dirigen al centro y a Ciudad Universitaria.

📍 Las autoridades llamaron a la ciudadanía a tomar precauciones, considerar rutas alternas y mantener la calma mientras se atiende el incidente.