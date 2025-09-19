Choque genera caos vial en avenida Ventura Puente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes, el C5 Michoacán emitió una alerta vial tras registrarse un accidente de tránsito sobre la avenida Ventura Puente, a la altura de su cruce con Miguel Faraday, en la ciudad de Morelia.
En la imagen difundida se observa una alta carga vehicular y unidades detenidas en ambos sentidos, lo que indica afectaciones importantes al flujo vehicular en la zona, una de las más transitadas por quienes se dirigen al centro y a Ciudad Universitaria.
📍 Las autoridades llamaron a la ciudadanía a tomar precauciones, considerar rutas alternas y mantener la calma mientras se atiende el incidente.
Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni la causa exacta del siniestro, pero se mantiene monitoreo activo en la zona por parte de las corporaciones de seguridad y emergencia.
🚨 En caso de emergencia, se recuerda a la población marcar al 911 para recibir apoyo inmediato.
SHA