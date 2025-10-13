Choque entre tráileres deja caos vial y unidades dañadas en la Siglo XXI [VIDEO]

Ziracuaretiro, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes se registró un fuerte accidente vial sobre la Autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 92, justo antes de la desviación hacia Ziracuaretiro.

De acuerdo con el reporte del C5 Michoacán, se trata de una colisión múltiple en la que estuvieron involucrados al menos dos tractocamiones con caja seca y varios vehículos particulares, lo que generó una importante carga vehicular en ambos sentidos de la vialidad.

Imágenes difundidas muestran severos daños materiales, especialmente en la cabina de uno de los tráileres. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hubo personas lesionadas.