Choque entre motocicletas en Morelia deja tres heridos, uno grave

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque entre dos motocicletas dejó tres heridos, uno de ellos de gravedad. El accidente ocurrió sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente de Morelia, informaron autoridades policiales.

El percance se registró durante la noche de este miércoles, en los límites de la colonia Héroes Republicanos con el fraccionamiento San Pascual, en las inmediaciones de la desviación a Cointzio y de la colonia Agrícola Cenopista Benito Juárez.