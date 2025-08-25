Choque entre moto y auto deja 2 heridos en Libramiento de Morelia; mujer cayó del puente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta resultaron lesionadas tras un choque con un automóvil sobre el puente del Libramiento Norte de Morelia, en sentido del Estadio Morelos hacia el Distribuidor Vial Salida a Salamanca, informaron fuentes cercanas al caso.

El percance ocurrió durante la noche de este lunes, a la altura de la colonia Volcanes, cerca de Lago 2, lo que generó congestionamiento vehicular en la zona. La situación fue reportada al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes auxiliaron a los afectados. Una de las víctimas, una mujer, cayó del puente tras el impacto y sufrió lesiones considerables en la cabeza, presuntamente porque no portaba casco de seguridad.