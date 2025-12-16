Choque entre dos vehículos deja tres heridos en Madero Poniente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque entre dos vehículos registrado sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, en Morelia, dejó como saldo tres personas lesionadas, según informaron autoridades policiales y de rescate.

La información fue confirmada por elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes atendieron el siniestro ocurrido la noche de este martes, a la altura de la Plaza de Toros El Relicario y cerca de Plaza Paseo Poniente. El incidente fue reportado por automovilistas al número de emergencias.

Al sitio acudieron patrulleros municipales, bomberos y paramédicos, quienes otorgaron primeros auxilios a los heridos. Uno de ellos, identificado como Rogelio Alejandro N., de aproximadamente 20 años, fue trasladado al Hospital Civil de Ciudad Salud.

Oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Finalmente, una grúa retiró los vehículos siniestrados y los trasladó a un corralón.

