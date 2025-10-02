Choque entre camión y autos congestiona Periférico en zona Lago 1 de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos automóviles y un camión de carga protagonizaron un choque sobre uno de los puentes elevados del Periférico Paseo de la República, en la zona norponiente de la ciudad de Morelia, hecho que solo dejó daños materiales y complicó el paso de otros automotores en el citado viaducto, indicaron autoridades policiales.

El aparatoso percance se registró durante la noche de este jueves a la altura de la colonia Lago 1, en el sentido de El Realito hacia el Estadio Morelos.

La situación fue reportada al número de emergencias, después acudieron patrulleros de la Guardia Civil de Seguridad Vial, quienes abanderaron el incidente y realizaron el peritaje respectivo para deslindar responsabilidades.

Por último, los oficiales pidieron el apoyo de una grúa para retirar las unidades perjudicadas y despejar el camino, a efecto de normalizar el flujo vehicular.

