Choque en Tarímbaro deja seis heridos y daños materiales

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos seis personas resultaron lesionadas tras el choque entre un camión Conurbados y un camión de paquetería Castores, el cual estaba estacionado a la orilla de la carretera Tarímbaro-Álvaro Obregón, informaron autoridades policiales.

El accidente se registró durante la tarde de este lunes a la altura de El Trébol. Trascendió que en el referido vehículo de transporte público viajaban 20 pasajeros y solo seis de ellos sufrieron contusiones.

Patrulleros locales y de la Guardia Civil (GC), así como bomberos y paramédicos, atendieron a los afectados, quienes no padecieron daños graves. Los oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.