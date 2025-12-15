Choque en la Siglo XXI deja un muerto y un herido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La autopista Siglo XXI fue el escenario de un fatal accidente vehicular, en el que lamentablemente una persona perdió la vida y otra resultó lesionada, según confirmaron fuentes de rescate.
La aparatosa colisión tuvo lugar en el kilómetro 148+300, del tramo carretero Santa Casilda – Cuatro Caminos, en las inmediaciones del sitio conocido como “El Socavón”, hasta donde se movilizaron paramédicos de Ambulancias AMBUMED para atender la emergencia.
A su llegada los socorristas encontraron siniestrados un Nissan Tsuru de color rojo, con placas PPK-487-B y una camioneta Nissan color blanco, con matrícula NA-4713-A; además se mencionó que en el percance estuvo involucrada una tercera unidad de la que no se revelaron sus características.
A consecuencia del fuerte impacto un masculino pereció antes ser rescatado de entre los fierros retorcidos, mientas que otro paciente fue trasladado de emergencia a la clínica San Nicolás, ubicada en el municipio de Nueva Italia, donde su estado de salud fue reportado como delicado. De las víctimas no fueron reveladas sus identidades.
Elementos de la Guardia Nacional apoyaron en las labores de auxilio y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Siendo cerrada la circulación para que se realizaran las correspondientes diligencias.
