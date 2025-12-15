Choque en la Siglo XXI deja un muerto y un herido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La autopista Siglo XXI fue el escenario de un fatal accidente vehicular, en el que lamentablemente una persona perdió la vida y otra resultó lesionada, según confirmaron fuentes de rescate.

La aparatosa colisión tuvo lugar en el kilómetro 148+300, del tramo carretero Santa Casilda – Cuatro Caminos, en las inmediaciones del sitio conocido como “El Socavón”, hasta donde se movilizaron paramédicos de Ambulancias AMBUMED para atender la emergencia.

A su llegada los socorristas encontraron siniestrados un Nissan Tsuru de color rojo, con placas PPK-487-B y una camioneta Nissan color blanco, con matrícula NA-4713-A; además se mencionó que en el percance estuvo involucrada una tercera unidad de la que no se revelaron sus características.