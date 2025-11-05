Nota Roja

Choque en la Morelia-Pátzcuaro deja una persona lesionada

MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un vehículo de carga se impactó contra un objeto fijo la mañana de este miércoles en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura del tramo Huiramba-El Reparo, donde una persona resultó lesionada.

De acuerdo con información de Protección Civil Michoacán, en el lugar fue necesaria la intervención de equipos de rescate, quienes utilizaron herramientas hidráulicas para liberar al conductor y permitir su atención médica.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas extremar precauciones al conducir, evitar distracciones y respetar los límites de velocidad para prevenir este tipo de accidentes.

