Choque en carretera Zamora-Morelia deja a un hombre gravemente herido

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este jueves se registró un fuerte accidente sobre la carretera Zamora-Morelia, a la altura del entronque con el libramiento sur de Zamora, conocido localmente como el entronque de "La Leche Lala".

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil Renault color guinda impactó contra la segunda caja de un tráiler doble remolque perteneciente a la empresa AGA, resultando gravemente herido el conductor del vehículo compacto.

Al lugar del incidente acudieron paramédicos de rescate y cuerpos de auxilio, quienes encontraron al conductor atrapado en el interior del automóvil. Tras varios minutos de maniobras, lograron extraerlo para brindarle atención médica inmediata.

Según información extraoficial, el lesionado sería vecino de la comunidad de Chichota, y fue trasladado de emergencia a un hospital en la cabecera municipal de Zamora, en estado inconsciente y con lesiones de gravedad, según señalaron los socorristas.

El accidente generó afectaciones en la circulación vehicular en la zona, por lo que autoridades locales mantuvieron presencia para coordinar el flujo y garantizar las labores de rescate y remoción de vehículos involucrados.

mrh