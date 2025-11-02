Choque en carretera Pátzcuaro-Morelia deja dos personas lesionadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque vehicular se registró este domingo sobre la carretera Pátzcuaro–Morelia, a la altura de la desviación hacia Lagunillas, una de las rutas más transitadas por turistas que visitan la región durante las celebraciones del Día de Muertos.

De acuerdo con información publicada por Protección Civil Michoacán en redes sociales, dos personas fueron valoradas en el lugar por servicios de emergencia y se reportan estables.

Un automóvil rojo es uno de los vehículos involucrados en el percance.