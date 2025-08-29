Choque deja una niña muerta y una mujer herida, en la Morelia-Pátzcuaro

Lagunillas, Michocán (MiMorelia.com).- Una niña falleció tras el choque entre dos vehículos sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, dentro del municipio de Lagunillas, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que también una mujer resultó lesionada.

El trágico percance se registró durante la noche de ayer jueves a la altura de la desviación a El Correo y fue reportado por algunos lugareños al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron unos paramédicos, quienes confirmaron el deceso de una menor identificada como Cristel, de 9 años de edad, además los rescatistas auxiliaron a la fémina malherida y la canalizaron a un hospital de Pátzcuaro, ella responde al nombre de Mariza.

Automotores y víctimas

Se apreció que los automotores involucrados son: una camioneta Ford F150, cabina y media, color azul, con placa NF3458. Y un auto Dodge Charger, color azul metálico, con matrícula UDCF67225. De acuerdo con las fuentes, la pick up era manejada por Mariza y con ella viajaba su compañera de trabajo Yuliana, de 28 años de edad y la hija de ésta última, de nombre Cristel.