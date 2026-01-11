Nota Roja

Choque deja un muerto y tres lesionados en la Siglo XXI

Publicado

Gabriel Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este domingo se registró un aparatoso choque de frente entre una camioneta y un automóvil sobre la autopista Siglo XXI, hecho que dejó como saldo una persona sin vida y tres lesionadas.

El lamentable accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 148+500, en el tramo Santa Casilda-Cuatro Caminos, en el sitio conocido “El Socavón”, donde colisionaron un Volkswagen Jetta de color azul, con placas UDC-C51615 y una camioneta Nissan NP300 de color blanco, unidad que terminó destrozada y parcialmente encima de la barra metálica de contención.

El percance fue reportado al personal de la autopista, lo que movilizó a paramédicos de Ambulancias AMBUMED, quienes confirmaron en el sitio el deceso de un masculino y auxiliaron a otros tres lesionados, mismos que fueron trasladados a un hospital en Uruapan para su adecuada atención médica. De las víctimas no fueron reveladas sus identidades.

Oficiales de la Guardia Nacional de la División Seguridad en Carreteras e Instalaciones, abanderaron el sitio del incidente, siendo cerrada la circulación para que un grupo multidisciplinario de la Fiscalía Regional de Justicia realizara las correspondientes diligencias.

