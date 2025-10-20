Nota Roja

Choque deja dos muertos y tres heridos en la Zitácuaro-Morelia

Choque deja dos muertos y tres heridos en la Zitácuaro-Morelia
RED 113
RED113
Publicado

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos hombres fallecieron y otros tres resultaron lesionados tras un aparatoso choque que protagonizaron un auto compacto y una camioneta sobre la carretera Zitácuaro-Morelia, informaron autoridades policiales.

La tragedia ocurrió durante la madrugada de este lunes, a la altura de la población de Valle Verde, municipio de Zitácuaro. Se apreció que el automóvil involucrado es de la marca Nissan Tsuru, color guinda. Y la pick up es de la marca Ford Lobo, color negro, la cual terminó volcada.

RED 113

Bomberos y paramédicos locales arribaron al sitio de los hechos, confirmaron el deceso de dos de las víctimas y las restantes fueron canalizadas a un hospital para su adecuada atención médica, pacientes que tienen 19, 30 y 47 años de edad, respectivamente.

RED 113

Unos oficiales acordonaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía Regional, cuyos especialistas emprendieron las investigaciones correspondientes y con apoyo de los vulcanos rescataron los cadáveres que estaban atrapados entre el metal retorcido de los automotores. La identidad de los finados no fue expuesta.

rmr

Accidente
Zitácuaro
Muertos

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com