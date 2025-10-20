Choque deja dos muertos y tres heridos en la Zitácuaro-Morelia

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos hombres fallecieron y otros tres resultaron lesionados tras un aparatoso choque que protagonizaron un auto compacto y una camioneta sobre la carretera Zitácuaro-Morelia, informaron autoridades policiales.
La tragedia ocurrió durante la madrugada de este lunes, a la altura de la población de Valle Verde, municipio de Zitácuaro. Se apreció que el automóvil involucrado es de la marca Nissan Tsuru, color guinda. Y la pick up es de la marca Ford Lobo, color negro, la cual terminó volcada.
Bomberos y paramédicos locales arribaron al sitio de los hechos, confirmaron el deceso de dos de las víctimas y las restantes fueron canalizadas a un hospital para su adecuada atención médica, pacientes que tienen 19, 30 y 47 años de edad, respectivamente.
Unos oficiales acordonaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía Regional, cuyos especialistas emprendieron las investigaciones correspondientes y con apoyo de los vulcanos rescataron los cadáveres que estaban atrapados entre el metal retorcido de los automotores. La identidad de los finados no fue expuesta.
rmr