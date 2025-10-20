Choque deja dos muertos y tres heridos en la Zitácuaro-Morelia

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos hombres fallecieron y otros tres resultaron lesionados tras un aparatoso choque que protagonizaron un auto compacto y una camioneta sobre la carretera Zitácuaro-Morelia, informaron autoridades policiales.

La tragedia ocurrió durante la madrugada de este lunes, a la altura de la población de Valle Verde, municipio de Zitácuaro. Se apreció que el automóvil involucrado es de la marca Nissan Tsuru, color guinda. Y la pick up es de la marca Ford Lobo, color negro, la cual terminó volcada.