Choque de tráileres bloquea la Siglo XXI por más de 11 horas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque entre dos tráileres en la autopista Siglo XXI provocó el cierre total de la circulación por más de 11 horas, en uno de los incidentes carreteros más severos registrados el, según informó RED 113 Michoacán.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 227 del tramo Las Cañas–Feliciano, donde ambas unidades colisionaron; una de ellas volcó sobre el asfalto, bloqueando completamente el paso. Al menos uno de los operadores resultó herido y fue atendido por paramédicos en el sitio, para posteriormente ser trasladado a un hospital de Lázaro Cárdenas.

La División de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional acudió para realizar los peritajes correspondientes. Las filas de tráileres, autobuses y automóviles particulares se extendieron por varios kilómetros, provocando severas afectaciones al tránsito.