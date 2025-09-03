Choque de tráiler causa cierre parcial en autopista Pátzcuaro–Uruapan

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este miércoles se reportó un accidente vehicular en el kilómetro 94+000 de la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas, en el tramo que conecta con Uruapan, donde un tráiler impactó contra las barreras de contención.

El percance fue confirmado por el Centro SICT Michoacán, que exhortó a los conductores a extremar precauciones, ya que la circulación se encuentra parcialmente afectada en la zona.

En la imagen difundida por las autoridades, se observa al tractocamión obstruyendo uno de los carriles, con presencia de personal operativo en el sitio.

⚠️ “Atienda las indicaciones viales, respete los límites de velocidad y maneje con precaución”, fue el llamado que hizo la dependencia en sus canales oficiales.