Choque de camión de la Guardia Nacional deja 5 oficiales heridos, en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Cinco elementos de la Guardia Nacional (GN) resultaron heridos, luego de que el camión en el que se trasladaban fue impactado por una camioneta sobre la Avenida Chiapas, a unos metros del DIF Municipal de Uruapan.

El accidente se registró la mañana de este jueves, cuando el camión de la Guardia Nacional, con número económico 22591, circulaba con dirección de sur a norte y fue chocado por una camioneta Nissan pick-up, con matrícula NL-7542-C, cuyo chofer trató de cambiar de carril sin percatarse de la proximidad de la pesada unidad.

Tras el reporte, al lugar acudieron paramédicos de Rescate Michoacán y Protección Civil Municipal, quienes atendieron a cinco oficiales que resultaron lesionados, pero sólo dos de ellos fueron trasladados a un hospital.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al lugar para realizar el peritaje y deslindar responsabilidades, así como retirar los vehículos involucrados en el accidente.