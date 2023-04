Chofer de paquetería y jornalero, las víctimas fatales del choque en la Autopista Siglo XXI

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El saldo oficial de la carambola registrada esta mañana en la llamada autopista Siglo XXI, es de dos personas fallecidas y 19 lesionadas, son cortadores de aguacate y entre ellas, cinco menores de edad; participaron en el percance, una camioneta de una empresa de paquetería, cuyo chofer pereció, contra dos camionetas con cuadrillas de cortadores.

El comandante Jorge Romero Alvarado, coordinador estatal de Protección Civil, confirmó que este lamentable accidente tuvo lugar en el kilómetro 75, a la altura de la desviación a Huertas de Jujucato, del tramo carretero, Uruapan a Pátzcuaro.

Participaron, una camioneta Ford Transit, color amarillo, de paquetería de la empresa Mextrade, con placas NR-6935-B, que era conducida por Marcos Magdaleno C., de 45 años de edad, vecino de Morelia, contra una camioneta Chevrolet, doble cabina, pick up, color rojo, placas MV-9614-J, así como una Chevrolet gris oscuro, pick up, con placas de la UDC.