Chocan tras la lluvia de este sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este sábado se registró un accidente de tránsito sobre los carriles centrales del Periférico Paseo de la República, justo antes de su intersección con calzada Ventura Puente, en dirección de Casa Michoacán hacia la zona de Las Américas.

La información fue dada a conocer por el C5 Michoacán a través de sus canales oficiales, donde se pidió a la ciudadanía extremar precauciones al circular por este tramo vial debido a que la circulación se encuentra parcialmente afectada.

Hasta el momento, no se han informado personas lesionadas ni la magnitud de los daños materiales. Sin embargo, elementos de tránsito y cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar para brindar atención y agilizar el flujo vehicular en la zona.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución y considerar vías alternas para evitar retrasos.

