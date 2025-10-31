Chocan traileros en medio de caos por bloqueo, en Zinapécuaro, Michoacán

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de la tensión generada por los bloqueos carreteros en la autopista México–Morelia, este viernes se registró un choque entre traileros en el tramo correspondiente al municipio de Zinapécuaro.
El incidente fue reportado por la página Revolución Social, que difundió un video del momento, acompañado del mensaje: “Accidente al momento en la autopista México - Morelia.”
En la grabación, se puede ver a personas caminando entre filas de camiones detenidos, en lo que parece ser un ambiente tenso. Uno de los presentes, mientras grababa, comentó que los ánimos “se estaban calentando” entre los conductores, poco antes del choque.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre las causas exactas del percance. Sin embargo, el hecho ocurre en el contexto del Paro Nacional Agropecuario, que ha provocado bloqueos intermitentes en casetas y tramos clave de la red carretera de Michoacán.
Los bloqueos, encabezados por productores agrícolas, han generado afectaciones al transporte de carga, paquetería y movilidad general en municipios como Zamora, Uruapan, Panindícuaro y Zinapécuaro, entre otros.
Cabe destacar que, como muestra de respeto por las celebraciones del Día de Muertos, productores agrícolas anunciaron que liberarán temporalmente las casetas durante este fin de semana.
Desde puntos como Panindícuaro, anunciaron que el paso quedará libre, pero también advirtieron que los bloqueos se reanudarán el lunes con cierre total, si no obtienen respuesta del gobierno.
RYE-