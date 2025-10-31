Chocan traileros en medio de caos por bloqueo, en Zinapécuaro, Michoacán

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de la tensión generada por los bloqueos carreteros en la autopista México–Morelia, este viernes se registró un choque entre traileros en el tramo correspondiente al municipio de Zinapécuaro.

El incidente fue reportado por la página Revolución Social, que difundió un video del momento, acompañado del mensaje: “Accidente al momento en la autopista México - Morelia.”

En la grabación, se puede ver a personas caminando entre filas de camiones detenidos, en lo que parece ser un ambiente tenso. Uno de los presentes, mientras grababa, comentó que los ánimos “se estaban calentando” entre los conductores, poco antes del choque.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre las causas exactas del percance. Sin embargo, el hecho ocurre en el contexto del Paro Nacional Agropecuario, que ha provocado bloqueos intermitentes en casetas y tramos clave de la red carretera de Michoacán.