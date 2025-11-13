Chocan tráiler y camión en la Siglo XXI; hay un herido de gravedad

Salvador Escalante, Michoacán (MiMorelia.com).- Un lesionado grave y cuantiosos daños materiales dejó como saldo el choque por alcance entre un tráiler y otra unidad de carga registrado la mañana de este jueves sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo carretero Pátzcuaro-Uruapan.

El aparatoso accidente, tuvo lugar a la altura del kilómetro 81 aproximadamente, cerca de la caseta de cobro de Zirahuén, por lo que al sitio se desplazaron paramédicos de Ambulancias AMBUMED asignados a la autopista.

A su arribo los socorristas auxiliaron a José Luis M. A., de 55 años de edad, conductor de un tractocamión Freightliner de color blanco, con placas 33BH6J, mismo que estaba prensado en la cabina.