Chocan tráiler y camión en la Siglo XXI; hay un herido de gravedad

Salvador Escalante, Michoacán (MiMorelia.com).- Un lesionado grave y cuantiosos daños materiales dejó como saldo el choque por alcance entre un tráiler y otra unidad de carga registrado la mañana de este jueves sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo carretero Pátzcuaro-Uruapan.
El aparatoso accidente, tuvo lugar a la altura del kilómetro 81 aproximadamente, cerca de la caseta de cobro de Zirahuén, por lo que al sitio se desplazaron paramédicos de Ambulancias AMBUMED asignados a la autopista.
A su arribo los socorristas auxiliaron a José Luis M. A., de 55 años de edad, conductor de un tractocamión Freightliner de color blanco, con placas 33BH6J, mismo que estaba prensado en la cabina.
Tras realizar las maniobras y liberar al afectado, los paramédicos lo trasladaron de emergencia a un hospital de la ciudad de Uruapan, donde se reporta su estado de salud como delicado.
Elementos de la Guardia Nacional, División Seguridad en Carreteras e Instalaciones se encargaron de abanderar la zona para evitar otro accidente y realizaron el peritaje para determinar responsabilidades. De la otra unidad involucrada de desconoce mayor información.
rmr