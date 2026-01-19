Chocan motociclista y camioneta esta tarde en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes se registró un accidente vial sobre la avenida Bucareli, en la capital michoacana, donde se vieron involucrados un motociclista y una camioneta, lo que provocó afectaciones al tránsito vehicular en la zona.

El incidente generó congestión vial en ambos sentidos, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar vías alternas y manejar con precaución mientras se llevan a cabo las labores correspondientes para liberar la circulación.

Hasta el momento no se han reportado detalles sobre el estado de salud del motociclista ni sobre la causa del choque.

RYE-