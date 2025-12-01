Chocan moto y camioneta en el Centro de Morelia; hay un lesionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque entre una motocicleta y una camioneta dejó a una persona lesionada sobre la avenida Madero Oriente, en el Centro Histórico de Morelia, informaron fuentes policiales.

El percance ocurrió la noche de este lunes, en la esquina con la calle Sánchez de Tagle, y fue reportado por varios testigos al número de emergencias. Paramédicos acudieron al sitio y brindaron atención al herido, quien, afortunadamente, no presentaba lesiones graves.

Agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Posteriormente, ambos vehículos fueron retirados de la vialidad.

SHA