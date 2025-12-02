Chocan esta tarde en zona del Pípila, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este martes se registró un accidente vial en las inmediaciones del Monumento al Pípila, en la capital michoacana, donde se vieron involucrados dos vehículos particulares, uno de color gris y otro rojo.

La información fue dada a conocer por el C5i de Michoacán a través de sus canales oficiales.

En este sentido, también se pidió a los automovilistas tomar precauciones al circular por la zona, ya que el percance ocasionó afectaciones al tránsito local.

Hasta el momento no se ha informado si hubo personas lesionadas, pero se recomienda manejar con precaución en las zonas cercanas y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito.

RYE-