Chocan esta tarde en avenida Madero de Morelia; hay tráfico en la zona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este martes se registró un accidente vial sobre la avenida Madero Poniente, en el retorno que da acceso al complejo C5i, lo que ha generado tráfico lento en ambos sentidos de la vialidad.

De forma preliminar, se reportó que un vehículo de transporte público, presuntamente un taxi del sitio Central, estuvo involucrado en el percance.

Hasta el momento, no se han confirmado mayores detalles sobre personas lesionadas.

Autoridades piden a los conductores tomar precauciones al circular por la zona y, de ser posible, utilizar rutas alternas mientras se libera la vía.

RYE-