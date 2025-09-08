Chocan esta mañana en Morelia; pasó en Solidaridad

Consecutivamente arribaron unos oficiales de la Guardia Civil de Seguridad Vial, quienes pidieron una ambulancia. Después llegaron unos paramédicos, mismos que otorgaron los primeros auxilios al lesionado y lo canalizaron a un hospital para su correcta valoración médica.

Trascendió que el citado paciente responde al nombre de José Trinidad, de 19 años de edad, él manejaba una moto Italika, color negro y detalles en azul, con matrícula K4Z42R.

Se supo también que el automotor involucrado en el hecho es un Suzuki Swift, color rojo, con placa PML579C, cuyo conductor permaneció en la escena del incidente.

Los agentes se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y pidieron apoyo de una grúa, la cual finalmente retiró los vehículos siniestrados.

RYE