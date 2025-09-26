Chocan esta mañana en Morelia; fue por Casa Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes se reportó un accidente vehicular que está obstruyendo la circulación sobre el Periférico Paseo de la República, a la altura de Casa Michoacán, en la capital michoacana.

La información fue difundida a través de redes sociales por C5i Michoacán, quienes alertaron a la ciudadanía sobre el percance e hicieron un llamado a tomar precauciones al transitar por la zona.

Hasta el momento se sabe que se habría tratado del choque entre dos unidades particulares.

Se recomienda a los automovilistas considerar rutas alternas y manejar con precaución, especialmente durante las horas de mayor tránsito vehicular en este importante anillo vial de Morelia.

RYE-