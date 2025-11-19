Chocan esta mañana en la carretera Uruapan–Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles se reportó un accidente vehicular en el kilómetro 62 de la Autopista Siglo XXI, en el tramo que va de Uruapan a Morelia, poco antes de la caseta de Zirahúen.

De acuerdo a la información del C5i Michoacán, se trata de una camioneta que presuntamente impactó contra un muro de contención.

Equipos de emergencia acudieron al sitio para brindar atención.

Las autoridades emitieron una alerta vial, recomendando a los automovilistas extremar precauciones al transitar por la zona mientras se atiende la situación.