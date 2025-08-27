Chocan esta mañana en el libramiento de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente vehicular se registró este miércoles sobre el Libramiento Norte, a la altura de la Secundaria Técnica 65, en la capital michoacana.

De acuerdo con reportes preliminares, la colisión ocurrió entre un automóvil particular y una unidad comercial de la empresa Coca Cola, luego de que ambos vehículos intentaran incorporarse a la carretera y, en la maniobra, impactaron.

Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras se realizan las labores correspondientes para retirar las unidades.

RYE-