Chocan en la Cuitzeo-Atlacomulco; fue carambola y hubo muchos daños materiales

Maravatío, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque múltiple, en el que estuvieron involucrados varios tractocamiones, se registró sobre la autopista México–Guadalajara, en el tramo Atlacomulco–Cuitzeo, informaron fuentes allegadas al tema.

El aparatoso accidente ocurrió a temprana hora de este viernes, en las cercanías de la ExHacienda Altamira, ubicada en la población de Santiago Puriatzícuaro, municipio de Maravatío, en los límites con la región de Zinapécuaro.

De acuerdo con el saldo preliminar, únicamente se reportaron daños materiales. Uno de los tráileres, que transportaba bebidas, embistió un automóvil y ambas unidades cayeron a la cuneta central, donde el contenedor del pesado vehículo terminó destrozado.

Asimismo, sobre la carpeta asfáltica se registró una colisión en cadena en la que participaron al menos dos tractocamiones, un auto y un camión de fletes.